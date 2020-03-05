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Севастополь получит дополнительно 1,3 млрд рублей на ремонт двух пригородных трасс

Средства выделят из федерального бюджета в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Севастополь в 2022 году получит дополнительно из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на ремонт двух шоссе в пригороде, которые обеспечивают въезд в город и сообщение с отдаленными районами, сообщили ТАСС в севастопольском правительстве.

По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных средств федерального бюджета, в том числе на финансирование капитального ремонта автодорог в Крыму и Севастополе.

"В рамках поручения... бюджету города Севастополя из федерального бюджета планируется выделение средств в объеме 1,3 млрд рублей на 2022 год для выполнения капитального ремонта автомобильных дорог, не вошедших в региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что эти средства будут направлены на капитальный ремонт двух пригородных трасс: Фиолентовского шоссе (автодорога Севастополь - порт Камышовая бухта - мыс Фиолент) и Монастырского шоссе (5-й км Балаклавского шоссе - мыс Фиолент). Обе дороги являются значимыми въездами в город и обеспечивают сообщение между отдаленными районами Севастополя и центральной частью города.

Ремонт дворов и домов

Также в поручениях президента говорится о выделении в 2020-2022 годах дополнительных средств из федерального бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство территорий общего пользования, обновление железнодорожной инфраструктуры. Информации о том, какие суммы Севастополь получит на эти цели, пока не озвучивалось.

Спикер законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев в разговоре с ТАСС отметил, что дополнительное финансирование по этим направлениям позволило бы отремонтировать в городе обветшавшие дома, построенные после Великой Отечественной войны, и дворовые территории, средства на которые не выделялись в украинский период.

"У нас более 30 лет дворовые территории вообще не ремонтировались: как был сдан дом, благоустроена была территория при строительстве, так впоследствии ничего и не делалось. Практически весь город в таком состоянии. Работы по благоустройству и ремонту начались только сейчас, многое сделано, но еще много предстоит сделать по всем районам", - сказа он.

Немцев добавил, что не менее важен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. "Что касается моего района [округа, от которого Немцев избран депутатом], конечно, это и Стрелецкая бухта, это и район улицы Толстого. Там очень много старых домов послевоенной постройки, которые конечно же нуждаются в капитальном ремонте. Причем капитальном ремонте не только фасадов и кровель, но и внутренних инженерных сетей, которые пришли в негодность ведь они были проведены 50-60 лет назад", - отметил он.

Председатель постоянного комитета законодательного собрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов сообщал ТАСС, что много ветхого жилья среди двухэтажек и бараков, которые строились как временное жилье в послевоенные годы (город пришлось отстраивать практически с нуля), но люди живут в них до сих пор.

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