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Титов предложил обеспечить защиту клиентов в случае судебных споров интернет-провайдеров

Следует задуматься о законодательных мерах, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Судебные споры провайдера, предоставляющего доступ к сети Интернет, не должны приводить к существенным рискам в работе его клиентов. Такое мнение высказал в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложив урегулировать вопрос на законодательном уровне.

В качестве примера он привел ситуацию с провайдером "Мастерхост", который ведет судебный спор с дата-центром, где размещено его оборудование. Арбитражный суд Москвы отказал провайдеру в обеспечительных мерах по его иску, где, в частности, содержалось требование обеспечить сотрудникам истца беспрепятственный доступ к оборудованию. Это, по данным уполномоченного, обернулось материальным ущербом для множества людей и организаций, чьи сайты находятся на хостинге.

"Иначе говоря, суд санкционировал те перебои с сайтами, которые были и продолжаются до сих пор. В определении суда говорится, что истец не представил доказательств "вероятности причинения значительного ущерба". Не буду сейчас вдаваться в подробности: то ли истец не позаботился объяснить суду, чем обернется остановка работы оборудования для клиентов, совершенно непричастных к конфликту, то ли суд "не сообразил", в чем заключается суть работы крупного провайдера. Несмотря на формальную правоту дата-центра, разрешать ситуацию нужно срочно, пусть и в ручном режиме", - рассказал Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что этот прецедент является "поводом задуматься о том, насколько клиенты оказались не защищены". "Когда лицензии лишается банк, его вкладчикам худо-бедно гарантирован возврат средств в объеме, предусмотренном законом. В ситуации с провайдером клиентам остается только ждать и нести убытки. Думаю, что стоит задуматься о законодательных мерах, которые позволяли бы сводить такой ущерб к минимуму", - убежден Титов.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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