Площадь посевов в Забайкалье в 2020 году останется на уровне прошлого года

ТАСС, 5 марта. Площадь посевов в Забайкальском крае в 2020 году составит около 200 га и останется на уровне прошлого года. Хозяйства уже приобрели более 6,6 тыс. тонн удобрений - почти 80% от потребности, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"В этом году посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Забайкалья составят в целом более 199 тыс. га, показатель останется на уровне 2019 года. Около 97% площадей будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами, также это будет картофель, другие овощи", - сообщили в министерстве.

Среди прочих культур аграрии Забайкалья второй год будут сеять масличный лен. Как ранее сообщал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, основной плюс этой культуры - экспортный потенциал и устойчивость в условиях засушливого климата. В 2019 году от засухи пострадали 18 хозяйств, сумма выплат по застрахованным посевам сельскохозяйственных культур составила 99,6 млн рублей, выплаты производились из средств федерального бюджета. Площадь пострадавших посевов в результате чрезвычайной ситуации природного характера составила 35,4 тыс. га.

Посевная кампания в регионе начнется в первой декаде мая. Хозяйства уже приобрели свыше 6,6 тыс. тонн удобрений, они закупаются в Вологодской, Кемеровской и Иркутской областях. Общая потребность в минеральных удобрениях в этом году в Забайкалье - 8 тыс. тонн.

В весенние-полевых работах будут задействованы более 3,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники: 1,1 тыс. тракторов, свыше 1,7 тыс. почвообрабатывающих машин и около 1 тыс. единиц посевной техники. Готовность техники составляет в среднем около 50%. "В большинстве муниципальных районов ремонт техники ведется непосредственно в хозяйствах, силами механизаторов и слесарей. Основная часть сельхозорганизаций приступит к ремонту техники в марте, после наступления положительных дневных температур", - отметили в Минсельхозе.

Общий объем финансирования сферы сельского хозяйства в регионе в этом году составит около 1,1 млрд рублей. Кроме того, по госпрограмме комплексного развития сельских территорий будет выделено порядка 300 млн рублей.