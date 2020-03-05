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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска

По словам президента, "Лаборатория Касперского" могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого Россия может предложить в качестве такого же примера для подражания, как американский предприниматель Илон Маск. Путин добавил, что Касперский - не единственный такой лидер, его имя - "просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету".

Путин подчеркнул, что глава "Лаборатории Касперского" является одним из лидеров в своей сфере, его компания могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран. "Если бы не прижимали (эту компанию в США - прим. ТАСС), искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше", - заметил глава государства.

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На вопрос, слышал ли он про Маска, Путин ответил утвердительно, однако выражение-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" президенту оказалось незнакомо. Отвечая на вопрос о возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания Маска, Путин напомнил, что бизнесмен Михаил Прохоров "сказал, что он сделает". "Он же обещал, показывал мне [российский гибридный автомобиль "Ё-мобиль"], я даже на нем прокатился, но не получается у него пока", - заметил президент РФ.

Мирный атом и оборонка - на высоте

Путин обратил внимание на имеющиеся в России успехи в высокотехнологичной сфере. "В атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо, - сказал президент РФ. - Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии, [которые] очень активно развиваются". Он добавил, что в сфере создания боевой техники, в том числе авиационной, Россия тоже находится на самом высоком уровне. Путин рассказал, что такое современное вооружение, как ракетный комплекс "Искандер" или лазерный комплекс "Пересвет", создавалось командами молодых отечественных специалистов.

"И в "гражданке" будем дальше продолжать делать, - заверил президент. - Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Все постепенно, но нарастает".

Как "прижимали" Касперского в США

"Лаборатория Касперского" - российская компания, работающая в сфере информационной безопасности и являющаяся разработчиком высокотехнологичных решений для защиты от различных киберугроз. Одним из основных продуктов компании является "Антивирус Касперского".

В сентябре 2017 года американским госучреждениям предписали избавиться от продукции этой компании, так как, по мнению регуляторов, она представляет угрозу национальной безопасности США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение американских властей в отношении "Лаборатории Касперского" политизированным. Российские власти охарактеризовали данные шаги американского правительства как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.

 

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКасперский, Евгений ВалентиновичМаск, ИлонИнтервью Владимира Путина ТАСС
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