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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: власти создадут все возможности для самореализации хороших специалистов в России

Тех, кто хочет остаться работать на родине, становится все больше, отметил президент

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти будут создавать все необходимые возможности для самореализации в России хороших специалистов, заверил президент страны Владимир Путин. По мнению главы государства, тех из них, кто хочет остаться работать на родине, становится все больше и больше.

"Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться", - констатировал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". "Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше, - отметил глава государства. - А то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа".

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"Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого все больше и больше, и мы будем этим заниматься", - подчеркнул он.

Он также высоко оценил конкурсы "Лидеры России" и "Россия - страна возможностей". "У нас нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность, - пояснил Путин. - Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников".

Президент добавил, что некоторые из участников этих конкурсов стали министрами, заместителями министров, губернаторами. "Это очень хороший социальный лифт", - уверен глава государства.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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