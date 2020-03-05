В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Украинские власти продали на аукционе дочерний банк ВЭБ.РФ - Проминвестбанк, информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций, говорится в сообщении госкорпорации.

"Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в городе Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности. Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - прокомментировал ситуацию старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Аукцион прошел накануне, банк был продан по цене 268709960,78 гривны(около $10,8 млн).

В ВЭБ.РФ подчеркнули, что будут защищать свои права во всех судебных инстанциях на территории Российской Федерации, Украины и в международном арбитраже.

Ситуация вокруг украинской "дочки"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в начале недели подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. В ВЭБ.РФ напомнили, что в августе 2019 года госкорпорация попросила Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБ.РФ.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.