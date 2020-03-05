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Греф заявил о "низком уровне" высшего образования в России

Глава Сбербанка считает показательным отсутствие России в мировых рейтингах лучших вузов
Глава Сбербанка Герман Греф Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что высшее образование в России находится на "очень низком уровне" из-за неэффективности системы управления. Такое мнение он высказал журналистам.

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"Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Я много раз говорил - это проблема эффективности нашей системы управления в целом. Образование не исключение. Просто неэффективная модель управления. И наши вузы вовремя не отрефлексировали на те изменения, которые в мире произошли <...> Но в первую очередь это проблема управленцев - управленцев в правительстве, ректоров вузов и всей вертикали", - отметил Греф.

Глава кредитной организации считает, что показательным является отсутствие России в мировых рейтингах лучших вузов.

"Если в 100 и 200 лучших университетов нет ни одного российского, о чем дальше говорить?" - указал он.

При этом, по мнению главы Сбербанка, со средним образованием ситуация лучше. "Мы не такие плохие в школьном образовании, как в высшем образовании. То, с чем мы сталкиваемся когда ругаем нашу школу, - скорее неготовность к вызовам XXI века. Сильно ругать школу нельзя - это общемировая проблема. Мы не будем худшими в этом процессе", - заключил Греф.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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