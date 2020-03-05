Генпрокуратура запросила результаты думского мониторинга по схемам размещения отходов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России попросила у комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды результаты мониторинга общественного обсуждения схем размещения отходов в субъектах РФ. Об этом в четверг сообщил глава комитета нижней палаты Владимир Бурматов.

"Вчера Генпрокуратура РФ официально вышла на меня и попросила результаты нашего мониторинга", - сказал Бурматов.

Парламентарий в очередной раз подверг критике работу "Российского экологического оператора" (РЭО). "Как так можно было организовывать в течение двух лет общественные обсуждения территориальных схем, что не просто свести их к профанации, а сделать отрицательный эффект", - обратился он к главе компании Илье Гудкову, который присутствовал на заседании комитета.

Согласно результатам депутатского мониторинга, 23 субъекта могут сорвать сроки (до 31 марта - прим. ТАСС) общественного обсуждения схем размещения отходов. При этом две трети регионов провели их формально, возмутился депутат.

По его словам, парламентарии "дали карт-бланш" РЭО, предоставив все необходимые полномочия и финансовые ресурсы. Комитет намерен заслушать годовой отчет о деятельности федерального оператора через две недели, заключил Бурматов.