{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Генпрокуратура запросила результаты думского мониторинга по схемам размещения отходов

23 субъекта РФ могут сорвать сроки общественного обсуждения, отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России попросила у комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды результаты мониторинга общественного обсуждения схем размещения отходов в субъектах РФ. Об этом в четверг сообщил глава комитета нижней палаты Владимир Бурматов.

На эту тему
Схемы обращения с ТКО: принципы эффективности

"Вчера Генпрокуратура РФ официально вышла на меня и попросила результаты нашего мониторинга", - сказал Бурматов.

Парламентарий в очередной раз подверг критике работу "Российского экологического оператора" (РЭО). "Как так можно было организовывать в течение двух лет общественные обсуждения территориальных схем, что не просто свести их к профанации, а сделать отрицательный эффект", - обратился он к главе компании Илье Гудкову, который присутствовал на заседании комитета.

Согласно результатам депутатского мониторинга, 23 субъекта могут сорвать сроки (до 31 марта - прим. ТАСС) общественного обсуждения схем размещения отходов. При этом две трети регионов провели их формально, возмутился депутат.

По его словам, парламентарии "дали карт-бланш" РЭО, предоставив все необходимые полномочия и финансовые ресурсы. Комитет намерен заслушать годовой отчет о деятельности федерального оператора через две недели, заключил Бурматов.

Теги
РоссияБурматов, Владимир ВладимировичНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей
Основной причиной сокращения показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС