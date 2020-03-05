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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

"Роснефть" ограничила зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Во всех офисах компании установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук дезинфицирующими растворами

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" временно ограничила зарубежные командировки своих сотрудников из-за распространения коронавируса, усилила меры защиты в офисах. Об этом говорится в сообщении компании.

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"В компании также введены временные ограничения по направлению работников в зарубежные командировки, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью", - сообщили в "Роснефти".

Помимо этого, во всех офисах компании для быстрого обследования больших групп людей обеспечена работа специализированной медицинской техники и бесконтактных термометров, установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук дезинфицирующими растворами, проводится ежедневная дезинфекция помещений и другие меры защитного характера.

Ранее ограничения на зарубежные командировки уже ввели многие крупные российские компании, такие как "Газпром", РЖД, а также металлургические компании.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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