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Кабмин будет отслеживать цены на удобрения во время весенней посевной

На поддержку агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий правительство направит около 320 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство будет следить за ценами на удобрения и горюче-смазочные материалы, чтобы весенняя посевная кампания прошла без сбоя. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Чтобы посевная прошла без сбоя, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы", - сказал глава правительства. Мишустин отметил, что успешная посевная кампания - это основа роста доходов агропромышленного комплекса и увеличения сельхозэкспорта.

По его словам, для аграриев "сейчас достаточно напряженное время и важно, чтобы у них было все необходимое для успешной посевной, в том числе доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения".

Глава кабмина призвал активнее вводить в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. Кроме того, добавил премьер, правительство планирует развивать агрострахование, чтобы уменьшить риски потерь для сельхозпроизводителей.

"В этом году в целом на поддержку агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий правительство направит около 320 млрд рублей. Необходимо, чтобы трансферты и субсидии как можно скорее поступали в регионы и в обязательном порядке были доведены до сельхозтоваропроизводителей", - резюмировал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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