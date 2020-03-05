Мишустин считает необходимым поддерживать самозанятых

"Специальный налоговый режим самозанятых сегодня действует уже в 23 регионах страны, а с 1 июля будет распространяться на всю страну, поправки в закон позволят самозанятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая сейчас доступна для малого и среднего бизнеса", - сказал глава кабинета министров.

Среди таких мер он назвал льготное кредитование, лизинговые программы, имущественную поддержку, а также возможность поставок работ и услуг крупным компаниям по госзакупкам, доступ к государственным сервисам, которые предназначены для предпринимателей.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. В конце декабря бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 330 тыс. человек. С 1 января 2020 года введение налога для самозанятых распространилось еще на 19 регионов.