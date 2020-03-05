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В Еврейской АО к лету отремонтируют котельные и завершат реконструкцию теплотрасс

Работы, завершить которые сначала планировалось до конца 2019 года, а затем - в марте 2020-го, затянулись из-за холодов и изменения сроков поставки оборудования

ТАСС, 5 марта. Коммунальщики в Еврейской автономной области завершат работу по ремонту оборудования котельных и реконструкции теплотрасс, которая ведется на выделенные федеральным центром средства, к лету. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко.

Ранее власти сообщали, что эти работы должны были завершиться до конца 2019 года, затем - в марте 2020 года. С прошлой осени в ЕАО действует режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные оказались не готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета.

"Бюджету Еврейской автономной области предоставлена субсидия в объеме 98 млн рублей на подготовку критических объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2019-2020 годов. В общей сложности на территории области запланировано к реализации 38 мероприятий, выполнено в полном объеме 20 мероприятий. Завершить работы планируется в срок 31 мая", - сказал Пивенко.

В Биробиджане и других населенных пунктах области в котельных устанавливают новые водогрейные котлы, водоподогреватели, модернизируют котельное оборудование, меняют дымовые трубы, реконструируют тепловые сети. "Основными причинами неисполнения в срок запланированных мероприятий являются изменение сроков поставки оборудования и невозможность проведения работ в связи с низкими температурами", - сказал Пивенко.

"Нам были выделены денежные средства, оказана помощь министерством строительства и ЖКХ, подключались МинЖКХ и Минэнерго. Мне кажется, удалось перевести эту работу в системное русло. Оценку, в первую очередь, должны давать люди: было ли тепло, была ли качественно оказана услуга или нет. По результатам, я думаю, проведем такие опросы, посмотрим, как нас оценивают наши жители" - сказал ТАСС врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Министр строительства и ЖКХ Якушев во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства сообщил накануне, что из федерального бюджета ЕАО выделили 530 млн рублей для безаварийного прохождения отопительного сезона. Министерство продолжает держать регион на особом контроле.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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