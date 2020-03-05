В Еврейской АО к лету отремонтируют котельные и завершат реконструкцию теплотрасс

ТАСС, 5 марта. Коммунальщики в Еврейской автономной области завершат работу по ремонту оборудования котельных и реконструкции теплотрасс, которая ведется на выделенные федеральным центром средства, к лету. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко.

Ранее власти сообщали, что эти работы должны были завершиться до конца 2019 года, затем - в марте 2020 года. С прошлой осени в ЕАО действует режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные оказались не готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета.

"Бюджету Еврейской автономной области предоставлена субсидия в объеме 98 млн рублей на подготовку критических объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2019-2020 годов. В общей сложности на территории области запланировано к реализации 38 мероприятий, выполнено в полном объеме 20 мероприятий. Завершить работы планируется в срок 31 мая", - сказал Пивенко.

В Биробиджане и других населенных пунктах области в котельных устанавливают новые водогрейные котлы, водоподогреватели, модернизируют котельное оборудование, меняют дымовые трубы, реконструируют тепловые сети. "Основными причинами неисполнения в срок запланированных мероприятий являются изменение сроков поставки оборудования и невозможность проведения работ в связи с низкими температурами", - сказал Пивенко.

"Нам были выделены денежные средства, оказана помощь министерством строительства и ЖКХ, подключались МинЖКХ и Минэнерго. Мне кажется, удалось перевести эту работу в системное русло. Оценку, в первую очередь, должны давать люди: было ли тепло, была ли качественно оказана услуга или нет. По результатам, я думаю, проведем такие опросы, посмотрим, как нас оценивают наши жители" - сказал ТАСС врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Министр строительства и ЖКХ Якушев во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства сообщил накануне, что из федерального бюджета ЕАО выделили 530 млн рублей для безаварийного прохождения отопительного сезона. Министерство продолжает держать регион на особом контроле.