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Площади под озимыми культурами в Адыгее увеличили на 5%

Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в регионе уже начали посев ранних яровых культур

ТАСС, 5 марта. Власти Адыгеи увеличили площади под озимыми культурами в этом году на 5% - до 115 тыс. га. Об этом на заседании правительства РФ сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов, докладывая по вопросу подготовки к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году.

"В Адыгее под урожай года посеяно 115 тыс. га озимых культур, в сравнении с прошлым годом площадь посевов увеличили на 5% (5,7 тыс. га). Несмотря на сложившиеся аномально теплые погодные условия, 96% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сказал он, уточнив, что первая подкормка озимых на всей посевной площади уже проведена.

Кумпилов отметил, что в регионе уже начали посев ранних яровых культур, запланированный на площади 103 тыс. га. Для успешного проведения весенне-полевых работ созданы все условия. Хозяйства республики обеспечены всем необходимым материально-техническими ресурсами, минеральными удобрениями для подкормки озимых (105%), семенами яровых и зернобобовых культур (101%). Предполагаемое внесение минеральных удобрений составит 23 тыс. тонн, что на 22% больше, чем в минувшем году.

"На проведение весенних полевых работ израсходован 1,2 млрд рублей, для полного их завершения планируется использовать еще более 600 млн рублей. Льготные кредиты одобрены на 90% от заявок, и уже начаты выплаты по несвязанной субсидии. Средства в полном объеме будут доведены до аграриев до конца марта", - сказал глава республики, добавив, что господдержка на проведение весенних полевых работ будет оказана им в сумме более 400 млн рублей, что поспособствует проведению сезонных работ в оптимальные сроки.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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