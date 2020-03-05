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Распространение коронавируса нового типа

Власти Хайнаня: ситуация с коронавирусом не подорвет доверие иностранных инвесторов

Строительство ключевых иностранных проектов на острове плавно продвигается, отметил глава департамента иностранных инвестиций Управления коммерции провинции Цзинь Цзин

ХАЙКОУ /Китай/, 5 марта. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса оказала краткосрочное влияние на работу предприятий с иностранным капиталом в провинции Хайнань на юге Китая, однако сложная эпидемическая ситуация неспособна в долгосрочной перспективе подорвать интерес и доверие иностранных инвесторов к острову. Об этом в четверг заявил глава департамента иностранных инвестиций Управления коммерции провинции Хайнань Цзинь Цзин.

"Вспышка коронавируса действительно оказала влияние на предприятия с иностранным капиталом [в провинции Хайнань] в краткосрочном периоде. Однако она не подорвет доверие [иностранных инвесторов] к инвестированию в зону и порт свободной торговли Хайнаня", - приводит его слова газета "Хайнань жибао".

Как подчеркнул Цзинь Цзин, "в настоящее время строительство ключевых иностранных проектов на острове плавно продвигается, часть из них налаживает онлайн-режим работы". "Некоторые иностранные компании уже заявили, что сразу после [спада] эпидемии готовы направить своих представителей на Хайнань для подписания контрактов", - резюмировал глава департамента.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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