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Распространение коронавируса нового типа

Компания "Волгабас" назвала причину приостановки автозавода под Владимиром

Как сообщил представитель компании Кирилл Урванцев, предприятие приостановило работу из-за задержки поставок комплектующих из Китая, где ранее зафиксирована вспышка коронавируса

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Задержка поставок комплектующих из Китая в связи с распространением нового коронавируса стала причиной приостановки производства на автобусном заводе компании "Волгабас" во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Кирилл Урванцев.

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"Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим", - сказал он.

Сообщалось, что завод приостановил работу 4 марта, по словам Урванцева, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек, возобновление работы предприятия запланировано на 14 марта.

"Надеюсь, что к этому сроку мы получим наши комплектующие и сможем восстановить производство", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияКитайВладимирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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