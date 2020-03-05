Компания "Волгабас" назвала причину приостановки автозавода под Владимиром

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Задержка поставок комплектующих из Китая в связи с распространением нового коронавируса стала причиной приостановки производства на автобусном заводе компании "Волгабас" во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Кирилл Урванцев.

"Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим", - сказал он.

Сообщалось, что завод приостановил работу 4 марта, по словам Урванцева, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек, возобновление работы предприятия запланировано на 14 марта.

"Надеюсь, что к этому сроку мы получим наши комплектующие и сможем восстановить производство", - добавил собеседник агентства.