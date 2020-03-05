АТОР: коронавирус снизил спрос на туры по всем направлениям, включая поездки по России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация с новым коронавирусом привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Страдают все направления, включая Россию. Снижение спроса касается всех направлений, включая внутренние. Перспективы пока туманны", - сказала Ломидзе.

По ее словам, туристы "в принципе боятся куда-то ехать, даже по России". АТОР оценивает ситуацию как беспрецедентную, которая" требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний".