ОПЕК начала переговоры о новом сокращении добычи без позиции России

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК в четверг начали заседание, на котором обсудят параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, речь может пойти о дополнительном 1 млн баррелей в сутки.

Заседание в Вене началось на час позже запланированного времени, в 13:00 по мск. Поводов для спешки у министров нет. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который должен был вынести рекомендацию о параметрам дополнительного сокращения добычи, не смог прийти к консенсусу. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. В сегодняшней встрече они участия не принимают, так как не являются членами ОПЕК. По всей видимости, члены картеля обсудят свои дополнительные ограничения. При этом все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, когда в Вену вернется Новак и озвучит позицию России.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.