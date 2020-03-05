Госдума одобрила закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовывать на арктических территориях новые проекты. Документ был внесен правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на предоставление льгот инвесторам в Арктике.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных, в частности, в северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты), в Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 года, а также в Японском море.

Как говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, для этих месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% на 15 лет.

Закон устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа (СПГ) или для производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях до достижения объема добычи 250 млрд куб. м. Ставка будет применяться при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты реализации продукции нефтехимии - на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга: в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Кроме того, законом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с распространением на пользователей недр таких участков права перейти на НДД.

Предусматривается предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года, в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов инфраструктуры для освоения недр.

Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке.

Положительный эффект превысит выпадающие доходы

Сумма предоставляемого налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на территории Красноярского края в размере фактических расходов на объекты инфраструктуры для освоения участков недр составит около 200 млрд руб. в год, указано в финансово-экономическом обосновании к документу.

"Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 млрд руб. в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 трлн руб.", - говорится в документе.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Поправками ко второму чтению были приняты нормы о распространении льгот для новых газовых месторождений на месторождения Ненецкого автономного округа. Кроме того, поправками предусмотрено, что налоговый вычет применяется с 1-го числа налогового периода, в котором вступили в силу нормы закона, до истечения 120 налоговых периодов с начала применения налогового вычета.