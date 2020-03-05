{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Ростех ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Компания также сократила состав делегаций на зарубежных выставках

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ростех ограничил зарубежные командировки сотрудников на фоне коронавируса и сократил состав делегаций на зарубежных выставках, сообщили ТАСС в госкорпорации.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

"Если говорить о персонале, то действует разумный подход и принимаются меры, адекватные текущей ситуации. Никакой паники нет, но принимаются достаточные меры предосторожности. В частности, ограничено число зарубежных командировок, минимизируется состав делегаций для работы на выставках", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации добавили, что компания не поощряет нахождение на работе людей, имеющих явные признаки простудных заболеваний, на многих предприятиях Ростеха действуют медпункты, а корпоративная программа ДМС охватывает более 300 тыс. сотрудников по всей стране.

В компании также сообщили, что ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на работу Ростеха, но предприятия госкорпорации частично меняют работу с поставщиками и ищут альтернативные источники поставок.

"Если говорить о производственной деятельности, то нашим предприятиям - это касается, в частности, автопрома, электроники, ряда других отраслей - приходится частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок. В целом ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на нашу работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее об ограничении командировок сотрудников сообщили такие компании, как "Роснефть", "Транснефть", "Газпром", ММК, "Фосагро".

Госкорпорация Ростех объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и другие. В портфель корпорации входят "АвтоВАЗ", "КамАЗ", концерн "Калашников", "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе".

Корпорация сотрудничает с такими компаниями, как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мишустин освободил Савву Шипова от должности замглавы Минэкономразвития
Чиновник покинул пост по собственному желанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС