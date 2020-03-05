Ростех ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ростех ограничил зарубежные командировки сотрудников на фоне коронавируса и сократил состав делегаций на зарубежных выставках, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Если говорить о персонале, то действует разумный подход и принимаются меры, адекватные текущей ситуации. Никакой паники нет, но принимаются достаточные меры предосторожности. В частности, ограничено число зарубежных командировок, минимизируется состав делегаций для работы на выставках", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации добавили, что компания не поощряет нахождение на работе людей, имеющих явные признаки простудных заболеваний, на многих предприятиях Ростеха действуют медпункты, а корпоративная программа ДМС охватывает более 300 тыс. сотрудников по всей стране.

В компании также сообщили, что ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на работу Ростеха, но предприятия госкорпорации частично меняют работу с поставщиками и ищут альтернативные источники поставок.

"Если говорить о производственной деятельности, то нашим предприятиям - это касается, в частности, автопрома, электроники, ряда других отраслей - приходится частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок. В целом ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на нашу работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее об ограничении командировок сотрудников сообщили такие компании, как "Роснефть", "Транснефть", "Газпром", ММК, "Фосагро".

Госкорпорация Ростех объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и другие. В портфель корпорации входят "АвтоВАЗ", "КамАЗ", концерн "Калашников", "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе".

Корпорация сотрудничает с такими компаниями, как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.