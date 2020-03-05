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Распространение коронавируса нового типа

PetroChina объявила форс-мажор на импорт природного газа

По данным Reuters, поставки могут быть отложены из-за коронавируса на третий квартал
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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Китайский нефтяной гигант PetroChina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки СПГ (сжиженный природный газ) и газа, импортируемого по трубопроводу, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По их данным, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по крайней мере одному поставщику СПГ. Подтверждение в PetroChina агентству получить не удалось.

Источники агентства не располагают информацией о том, на какие объемы импорта распространяется форс-мажор или на какой период времени. Один из поставщиков СПГ сказал агентству, что некоторые поставки могут быть отложены на третий квартал.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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