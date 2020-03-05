Пермское УФАС проверяет компанию ритуальных услуг из-за рекламы надгробий с Джоном Кеннеди

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Управление антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю проверяет одну из компаний, оказывающих ритуальные услуги, за рекламу надгробий с фотографиями Джона Кеннеди и Мэрилин Монро. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба ведомства.

О появившихся в городе рекламных листовках с фотографиями президента США и актрисы сообщили местные СМИ и группы в социальных сетях.

"Сейчас мы устанавливаем лицо, в чьих интересах распространялась информация. Фирменное наименование нам известно, нужно выяснить конкретное лицо, которое за ним скрывается", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального управления ФАС Александра Плаксина.

В ведомстве отметили, что решение о возбуждении дела могут принять по окончании проводимой проверки.