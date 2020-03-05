Неверов призвал банки не заниматься шантажом из-за запрета комиссий при оплате ЖКУ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в четверг в ходе своего выступления на заседании палаты призвал банки и аптечные сети не нагнетать обстановку в связи с внесением законопроектов о запрете комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и об ограничении цен на лекарства.

"Когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует людей, начинается шантаж. Не успел появиться законопроект, призванный сдержать цены на медикаменты, упорядочить рынок - тут же начались запугивания через СМИ о том, что в аптеках пропадут лекарства и подскочат цены", - сказал глава фракции.

Неверов подчеркнул, что законопроект направлен как раз на сдерживание цен на медицинские изделия в аптеках. "Он не исключает получение бонусов аптеками, хотя, допустим, в тех же торговых сетях получение бонусов за то, чтобы товар попал на полку, категорически запрещено. Но он ставит разумный предел для этих бонусов в размере 5%", - пояснил депутат. Он также напомнил, что законопроект пока только внесен в Госдуму, предполагается его обсуждение как перед первым, так и перед вторым чтением, в этом обсуждении будут участвовать аптечные сети.

Аналогичная ситуация, продолжил глава думских единороссов, складывается и вокруг внесенного недавно законопроекта о запрете для банков взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. "Пугают то внеплановым повышением тарифов ЖКХ, хотя это невозможно потому, что предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен, то тем, что ресурсоснабжающие организации будут включать комиссии в тариф, что напрямую запрещено постановлением правительства, которое вступает в силу в сентябре этого года, то тем, что банки перестанут обслуживать, поскольку понесут колоссальные потери", - констатировал Неверов.

По словам Неверова, "есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счету стабильный остаток, а это выгодные клиенты для банка". "Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают", - отметил он.

"Коллеги, я призываю всех участников рынка: давайте прекратим заниматься шантажом, нагнетать, а начнем диалог, к которому мы всегда открыты, - резюмировал Неверов. - Давайте будем честными, начнем конструктивную работу и не будем никого пугать".