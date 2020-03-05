{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры попросят Минэкономразвития вернуть внесенные в фонды "Турпомощи" деньги

Участники рынка также обратятся в Минтранс с просьбой посодействовать в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры обратятся в Минэкономразвития с просьбой поддержать турбизнес из-за ситуации с коронавирусом. Среди возможных мер компании предлагают вернуть им средства, внесенные в фонды ассоциации "Турпомощь", сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На эту тему
Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

Туроператоры в сфере выездного туризма обязаны вносить средства в фонды персональной ответственности, а также в общий резервный фонд "Турпомощи", которые в чрезвычайных ситуациях могут быть использованы для возвращения туристов из-за рубежа.

"Мы готовим письмо в Министерство транспорта РФ и другое обращение - в Министерство экономического развития. Минэкономразвития мы хотели бы все-таки предложить, чтобы те инициативы, которые были озвучены на совещании с туроператорами, получили какое-то развитие. Можно не только отложить взносы в фонды "Турпомощи" - можно вернуть деньги туроператоров полностью из фондов персональной ответственности. Это не сильно спасет ситуацию, но это тоже была бы хоть какая-то помощь", - сказала Ломидзе.

В Минтранс туроператоры обратятся с просьбой посодействовать в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров.

Ростуризм 2 марта провел встречу с представителями туристической отрасли по ситуации с коронавирусом. В рамках этой встречи руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса. По ее словам, ведомство готово выйти в правительство РФ с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также Ростуризм предложил рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" уже в этом году. Ростуризм также был намерен обратиться в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в составе турпродукта.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров, сообщала Догузова.

Участники встречи 2 марта также обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Предполагалось, что в случае одобрения эта мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств, отмечалось в ходе встречи.

Теги
ИранИталияРоссияКитайРеспублика КореяДогузова, Зарина ВалерьевнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
PetroChina объявила форс-мажор на импорт природного газа
По данным Reuters, поставки могут быть отложены из-за коронавируса на третий квартал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС