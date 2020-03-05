Туроператоры попросят Минэкономразвития вернуть внесенные в фонды "Турпомощи" деньги

Туроператоры в сфере выездного туризма обязаны вносить средства в фонды персональной ответственности, а также в общий резервный фонд "Турпомощи", которые в чрезвычайных ситуациях могут быть использованы для возвращения туристов из-за рубежа.

"Мы готовим письмо в Министерство транспорта РФ и другое обращение - в Министерство экономического развития. Минэкономразвития мы хотели бы все-таки предложить, чтобы те инициативы, которые были озвучены на совещании с туроператорами, получили какое-то развитие. Можно не только отложить взносы в фонды "Турпомощи" - можно вернуть деньги туроператоров полностью из фондов персональной ответственности. Это не сильно спасет ситуацию, но это тоже была бы хоть какая-то помощь", - сказала Ломидзе.

В Минтранс туроператоры обратятся с просьбой посодействовать в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров.

Ростуризм 2 марта провел встречу с представителями туристической отрасли по ситуации с коронавирусом. В рамках этой встречи руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса. По ее словам, ведомство готово выйти в правительство РФ с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также Ростуризм предложил рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" уже в этом году. Ростуризм также был намерен обратиться в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в составе турпродукта.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров, сообщала Догузова.

Участники встречи 2 марта также обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Предполагалось, что в случае одобрения эта мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств, отмечалось в ходе встречи.