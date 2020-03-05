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Россия и Сербия летом возобновят обсуждение поставок Sukhoi Superjet 100

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что скорее всего, закупка будет по лизинговой схеме

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 для сербского руководства и национальной авиакомпании Air Serbiya, сообщил журналистам в четверг вице-премьер России Юрий Борисов.

"Мы вернемся к этому вопросу в практической плоскости летом этого года", - сказал Борисов по итогам 18-го заседания межправительственной российско-сербской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Сейчас мы учитываем, что в Сербии начинается новый политический цикл - на апрель назначены выборы, затем еще два месяца уйдет на формирование нового правительства", - пояснил он.

Тем не менее стороны договорились продолжить работу над этим вопросом, сообщил вице-премьер. "Мы сегодня договорились, что проблема закупки самолета Superjet для руководства Сербии и восьми самолетов - скорее всего, по лизинговой схеме - для основного перевозчика Сербии не снимается", - сказал он.

Как сообщили журналистам в аппарате Борисова, в ходе переговоров сербская сторона заверила Россию, что главный национальный перевозчик Air Serbiya по-прежнему заинтересован в покупке самолетов Sukhoi Superjet 100 и российская компания "Гражданские самолеты Сухого" будет первой, к кому обратится Сербия при необходимости расширения или обновления своего авиапарка.

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