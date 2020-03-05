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Хуснуллин назначен главой правительственных комиссий по строительству, регионам и дорогам

В правительстве он курирует нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Марата Хуснуллина председателем правительственных комиссий по развитию жилищного строительства, региональному развитию в РФ и обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации Хуснуллина Марата Шакирзяновича в качестве председателя комиссии, исключив из ее состава Мутко Виталия Леонтьевича", - говорится в распоряжении.

В документе также отмечается, что Хуснуллин в качестве председателя включен в состав правительственных комиссий по региональному развитию в РФ (исключен Мутко), по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя (исключен Дмитрий Козак), по обеспечению безопасности дорожного движения (исключен Максим Акимов).

"Утвердить руководителем подкомиссии по вопросам формирования показателей эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ заместителя председателя правительства РФ Хуснуллина Марата Шакирзяновича, освободив от этих обязанностей Забарчука Евгения Леонидовича", - говорится в распоряжении.

В правительстве РФ Хуснуллин курирует нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги", а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичМишустин, Михаил ВладимировичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияАкимов, Максим АлексеевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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