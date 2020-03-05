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Распределение кураторов в кабмине для 10 отстающих регионов России осталось прежним

Каждый из этих субъектов РФ получит дополнительное финансирование для развития

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кураторство над 10 регионами России с невысокими экономическими показателями сохранили те же министерства, что и в предыдущем составе правительства РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Решение выбрать 10 отстающих регионов и назначить каждому из них куратора в правительстве РФ было принято предыдущим кабмином, который 15 января в полном составе подал в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав.

"Исходя из того, что министерства уже выработали компетенции в конкретных регионах, правительством было принято решение оставить закрепленные за каждым из 10 регионов курирующие министерства без изменения", - сказал вице-премьер.

Так, с республикой Алтай, Карелией и Тывой продолжит работать Минэкономразвития России (во главе с новым министром Максимом Решетниковым), с Чувашией и Псковской областью - Минпромторг (Денис Мантуров).

Куратором Калмыкии останется глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, Марий Эл - глава Минстроя Владимир Якушев, Адыгеи - глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. За сопровождение Алтайского края будет отвечать Минтруд во главе с Антоном Котяковым, Курганской области - Минфин во главе с Антоном Силуановым.

Каждый из этих регионов получит дополнительное финансирование для развития, а также индивидуальную стратегию опережающего развития.

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Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичСилуанов, Антон ГермановичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичАдыгеяТываЧувашияАлтайский крайКарелияМарий ЭлАлтайКурганская областьПсковская областьПатрушев, Дмитрий НиколаевичЯкушев, Александр СергеевичХуснуллин, Марат ШакирзяновичКотяков, Антон Олегович
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