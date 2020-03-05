Ставрополье увеличит поддержку мелиорации почти в полтора раза

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году направят на развитие мелиорации в крае 1,3 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году, сообщила в четверг пресс-служба губернатора края.

"В 2019 году сельхозпроизводителям, реализующим проекты орошения, было выплачено 870 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в предшествующий период. Ожидается, что в 2020 году на развитие мелиорации в крае будет направлено до 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года пресс-служба главы региона сообщала, что сельскохозяйственные предприятия получат около 1 млрд рублей поддержки по проектам развития мелиорации в Ставропольском крае в 2020 году. В пресс-службе министерства сельского хозяйства края ТАСС пояснили, что эту сумму планируется увеличить до 1,3 млрд рублей за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета.

По информации министерства сельского хозяйства края, в 2020 году системы орошения введут на 15,5 тыс. га, из которых 8 тыс. га должны быть ориентированными на экспорт.

"На сегодняшний день в стадии фактической реализации находится 11 проектов на общей площади 3,8 тыс. га стоимостью 825 млн рублей. Принимают решение, а также разрабатывают проектную документацию по 22 проектам на общую площадь 15,7 тыс. га расчетной стоимостью порядка 2,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Ранее в краевом минсельхозе сообщали, что площадь орошаемых земель в регионе в конце 2018 года составила более 241 тыс. га.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.