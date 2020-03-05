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Распространение коронавируса нового типа
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"Газпром" не получал от Китая уведомлений о форс-мажоре из-за коронавируса

Поставки газа идут в штатном режиме, сообщили в компании
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© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Газпром" не получал от Китая уведомлений о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом, поставки газа идут в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

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"Никаких уведомлений не получали. Поставки идут в штатном режиме", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что крупнейший китайский импортер газа Petrochina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки СПГ и трубопроводного газа, из-за вспышки коронавируса.

По данным агентства, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по крайней мере одному поставщику СПГ.

К настоящему моменту случаи заражения коронавирусом выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

 

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РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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