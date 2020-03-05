"Газпром" обсуждает с сербскими партнерами строительство новых газовых хранилищ в стране

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. "Газпром" и "Сербиягаз" ведут переговоры по строительству новых газовых хранилищ в Сербии, сообщил первый вице-премьер - глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Что касается строительства новых газовых хранилищ, переговоры сейчас ведут наши газовые компании. Во всяком случае мы заинтересованы в дальнейшем расширении газовых хранилищ, учитывая то, что это будет способствовать усилению энергетической безопасности Сербии", - сказал журналистам Дачич в четверг по итогам заседания российско-сербской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что мощности по хранению газа в Сербии будут увеличены с нынешних 750 млн куб. м до 2 млрд куб. м.