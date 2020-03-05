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"Газпром" обсуждает с сербскими партнерами строительство новых газовых хранилищ в стране

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что мощности по хранению газа в Сербии увеличат до 2 млрд куб. м

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. "Газпром" и "Сербиягаз" ведут переговоры по строительству новых газовых хранилищ в Сербии, сообщил первый вице-премьер - глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Что касается строительства новых газовых хранилищ, переговоры сейчас ведут наши газовые компании. Во всяком случае мы заинтересованы в дальнейшем расширении газовых хранилищ, учитывая то, что это будет способствовать усилению энергетической безопасности Сербии", - сказал журналистам Дачич в четверг по итогам заседания российско-сербской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что мощности по хранению газа в Сербии будут увеличены с нынешних 750 млн куб. м до 2 млрд куб. м.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияДачич, Ивица
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