Госдума приняла в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

Документом устанавливаются правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных органов власти, говорится в пояснительной записке. Согласно законопроекту, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

"Бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. Данный институт в федеральных законах до настоящего времени не закреплен, однако на региональном уровне развивается с 2001 года", - пояснил один из авторов документа, сенатор Олег Мельниченко, представляя законопроект. Инициаторами могут быть группа граждан, органы общественного самоуправления, старосты сельского населенного пункта, уточнил парламентарий.

По его словам, сейчас в 68 регионах реализуются 193 практики так называемого народного бюджетирования. При этом только в 24 субъектах РФ они осуществляются вне региональных программ, сослался он на данные Минфина. "Принятие законопроекта не означает, что потеряются те разнообразные практики, которые на сегодняшний день наработаны в субъектах РФ. Мы закрепляем только одну из этих практик. Все остальные будут развиваться так же", - заверил член Совфеда.

Принятие проекта закона, подчеркнул Мельниченко, направлено на реализацию поручения главы государства довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до 5%. "Суть инициативного бюджетирования - не сбор денег, хотя мы допускаем в законопроекте инициативные взносы, а прежде всего участие в принятии бюджетных решений. Но в то же время важно предусмотреть и возможность участия граждан финансово участвовать в реализации тех или иных проектов", - заключил он.

Взносы - дело добровольное

Глава профильного думского комитета Алексей Диденко со своей стороны подчеркнул, что инициативные взносы будут носить исключительно добровольный характер. "Некоторые участвуют своим трудовым вкладом, то есть осуществляют конкретные работы. Не у всех есть средства. Не все могут пожертвовать на инициативный проект даже 1-3 тыс. рублей", - обратил внимание депутат. В связи с этим, полагает он, основное бремя расходов должно лечь на представителей бизнеса, социально ориентированные компании.

"Самая главная ценность законопроекта в том, что граждане сами в своем поселке или части муниципалитета определяют, куда направить бюджетные средства, какие объекты им возвести. Они принимают участие в их обсуждении, отборе, - отметил Диденко. - Это очень важный шаг на пути укрепления местных сообществ".

При этом председатель комитета рекомендовал доработать документ ко второму чтению в части механизма возврата средств гражданам, если инициативные проекты не были реализованы.

Еще одним законопроектом, одобренным нижней палатой в первом чтении, вносятся соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ. В частности, устанавливается, что инициативные платежи считаются неналоговыми доходами местного бюджета. Для таких взносов предусматривается исключительно целевой характер. Каждому инициативному проекту будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджета. При этом средства, не израсходованные на реализацию инициативного проекта, подлежат возврату гражданам.

Документ разработан членами Совета Федерации Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым. В ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января президент РФ Владимир Путин выразил готовность поддержать законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ.