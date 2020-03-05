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Депутаты от КПРФ предложили обязать офшорные компании в РФ регистрироваться в ЕГРЮЛ

Документ направлен на "ограничение гражданской правоспособности офшорных компаний в российском гражданском обороте"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции КПРФ во главе со своим руководителем Геннадием Зюгановым в четверг внесли в Госдуму законопроект об обязанности офшорных компаний в России регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект "направлен на ограничение гражданской правоспособности офшорных компаний в российском гражданском обороте". Авторы отмечают, что на данный момент российским законодательством уже предусмотрен ряд ограничений для таких структур, в том числе запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд, запрет на получение субсидий из бюджета, бюджетных инвестиций.

"Тем не менее офшорные компании продолжают использоваться для злоупотреблений в гражданском обороте (искусственное создание мнимого добросовестного приобретателя, сокрытие незаконных манипуляций с долями и акциями, рейдерские захваты)", - утверждают в КПРФ. В связи с этим разработчики предлагают дополнить Гражданский кодекс нормой о регистрации офшорных компаний в ЕГРЮЛ "с обязательным раскрытием информации об учредителях (участниках) и выгодоприобретателях". "Лишь при наличии такой регистрации и раскрытии указанной информации офшорная компания вправе осуществлять свою деятельность на российской территории, в том числе совершать сделки, приобретать имущество в собственность", - говорится в пояснительной записке.

Без раскрытия данной информации офшорная компания не сможет выступать учредителем или участником российских хозяйственных обществ, осуществлять свою деятельность на российской территории, в том числе совершать сделки с российскими организациями и физическими лицами, приобретать имущество в собственность.

Авторы указывают и на то, что сейчас многие офшорные юрисдикции присоединились к Совместной конвенции Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития о взаимной административной помощи по налоговым делам, которую Россия также ратифицировала. Таким образом, у ФНС России появился механизм получения информации из офшорных юрисдикций, в том числе относительно личности бенефициаров офшорных компаний.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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