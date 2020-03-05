ОПЕК ждет решения России по дополнительному снижению добычи нефти

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Министры ОПЕК одобрили дополнительное ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ во втором квартале 2020 года, чтобы нивелировать падение спроса из-за коронавируса. При этом на ОПЕК придется 1 млн баррелей в сутки, на "не ОПЕК" - 500 тыс. баррелей в сутки. Для окончательного решения картель ждет позиции России. Об этом ТАСС сообщил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Согласились на 1 млн [баррелей в сутки] + 0,5 млн", - сказал он. Министр добавил, что ОПЕК ждет предложения от министра энергетики Александра Новака "завтра".

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выходя из секретариата ОПЕК, подтвердил, что министры по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в размере 1,5 млн баррелей в сутки.

"1,5 млн б/с дополнительного сокращения на второй квартал 2020 г. Для стран "не ОПЕК" сокращение предлагается в размере 0,5 млн б/с", - сказал он. Иран по-прежнему будет освобожден от необходимости сокращать добычу, добавил Зангане.

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг, 5 марта, одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

"Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года", - сообщается в заявлении ОПЕК по итогам заседания. При этом "беспрецедентная ситуация и постоянно меняющаяся динамика рынка" означают риск дальнейшего снижения прогноза.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет накануне обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения. Все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, 6 марта, когда в Вену вернется Новак и озвучит позицию России.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.