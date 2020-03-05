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Российский рынок практически не отреагировал на заявления по результатам заседания ОПЕК

Министры ОПЕК одобрили предложение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Одобрение министрами ОПЕК предложения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки практически не отразилось на стоимости нефти и рынке акций РФ, свидетельствуют данные торгов.

Так, до объявления решения министров стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года составляла $51,48 за баррель, после - по состоянию на 14:25 мск - $51,41 за баррель. При этом к 14:57 мск стоимость снизилась до $50,87 за баррель, что на 0,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Индекс Мосбиржи до объявления об одобрении соеращения добычи находился на уровне 2826,1 пункта, РТС - 1341,15 пункта. По данным на 14:25 мск, индекс Мосбиржи составил 2824,38 пункта, РТС - 1340,60 пункта. К 15:00 мск индекс Мосбиржи снизился до 2812,65, индекс РТС - до 1330,96 пункта.

Курс доллара, по данным на 14:25 мск, составлял 66,37 рубля, что на 0,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро - 74,12 рубля, на 0,43 рубля выше уровня закрытия.

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, присутствующих на заседании министров ОПЕК, картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет накануне обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Министр энергетики Александра Новак покинул встречу до ее завершения. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не вынес рекомендацию по параметрам дополнительного сокращения добычи, так и не достигнув консенсуса.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияКолебания курса рубляРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
ОПЕК ждет решения России по дополнительному снижению добычи нефти
Министры ОПЕК по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в размере 1,5 млн баррелей в сутки
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