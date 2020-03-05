"Аэрофлот" сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом

"Аэрофлот" может сократить число рейсов в Италию при существенном снижении пассажиропотока на этом направлении, сообщил Савельев. По его словам, загрузка рейсов уже упала, но пока не критично.

"Да, конечно, в рамках данных, которыми мы располагаем, мы оцениваем и пытаемся прогнозировать. Они [потери] большие", - сказал Савельев, отвечая на вопрос об оценке ущерба из-за коронавируса.

"Мы исходим из того, что запрета на полеты нет. Есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов", - сказал Савельев.

Он также пояснил, что наибольший ущерб для авиакомпаний в закрытии полетов - это потеря аэропортовых слотов (то есть времени прилета и вылета самолетов, зафиксированное за конкретным перевозчиком).

"Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты - очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут. Международные пассажирские перевозки - это сложный и конкурентный рынок" - подчеркнул Савельев.

3 марта лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", объявил о сокращении полетов в Италию в марте-апреле на 40% из-за падения спроса.