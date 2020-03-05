"Аэрофлот" сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.
"Да, конечно, в рамках данных, которыми мы располагаем, мы оцениваем и пытаемся прогнозировать. Они [потери] большие", - сказал Савельев, отвечая на вопрос об оценке ущерба из-за коронавируса.
О рейсах в Италию
"Аэрофлот" может сократить число рейсов в Италию при существенном снижении пассажиропотока на этом направлении, сообщил Савельев. По его словам, загрузка рейсов уже упала, но пока не критично.
"Мы исходим из того, что запрета на полеты нет. Есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов", - сказал Савельев.
Он также пояснил, что наибольший ущерб для авиакомпаний в закрытии полетов - это потеря аэропортовых слотов (то есть времени прилета и вылета самолетов, зафиксированное за конкретным перевозчиком).
"Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты - очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут. Международные пассажирские перевозки - это сложный и конкурентный рынок" - подчеркнул Савельев.
3 марта лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", объявил о сокращении полетов в Италию в марте-апреле на 40% из-за падения спроса.