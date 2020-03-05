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Силуанов назвал "отмирающие" в России профессии

Министр финансов также отметил увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения
Министр финансов РФ Антон Силуанов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

"Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия - страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного", - отметил Силуанов.

Он добавил, что при этом увеличивается разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

"Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже", - добавил Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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