Верховный суд ограничил общий срок проверок ретейлеров с точками в регионах 60 днями

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Плановые проверки Роспотребнадзором торговых сетей с многочисленными филиалами в регионах должны проводиться в целом за 60 дней, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ по жалобе операционной "дочки" ретейлера "Магнит" (объединяет 20725 магазинов).

"Ограничение в 60 рабочих дней распространяется в целом на юридическое лицо, включая филиалы, представительства и обособленные подразделения, а не на определенную территорию деятельности юридического лица", - говорится в постановлении.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ признала несостоятельным довод о невозможности осуществить проверку общества, имеющего разветвленную сеть филиалов, за 60 рабочих дней. "Закон № 294-ФЗ предоставляет возможность контролирующим органам осуществлять как выездные, так и документарные проверки, которые являются менее затратными с точки зрения временных и финансовых ресурсов контролирующего органа", - говорится в постановлении.

Ранее компания АО "Тандер" подала жалобу в ВС РФ после того, как не смогла доказать в нижестоящих судах необоснованность назначения плановой проверки в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора своего филиала в Татарстане. Компания указывала, что общий срок проверок сети "Магнит" на тот момент уже превысил 60 рабочих дней.

Суды первой и апелляционной инстанций отмечали, что управление не нарушило требования закона в части сроков проведения проверки и ее периодичности, поскольку срок проведения плановых проверочных мероприятий в отношении каждого филиала, представительства, подразделения устанавливается отдельно, но не может превышать 60 рабочих дней.

Судебная коллегия ВС РФ признала незаконным распоряжение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан от 18 сентября 2018 года о проведении плановой выездной проверки.

"Данная редакция части 4 статьи 13 закона была уточнена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Учитывая, что одной из основных целей принятия Закона № 294-ФЗ является усовершенствование существующей системы государственного контроля и снижения административной нагрузки на бизнес, в законе был установлен предельный период проверки: для юридического лица - 20 рабочих дней, а для юридического лица с филиалами - 60 рабочих дней", - говорится в постановлении ВС РФ.