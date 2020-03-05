{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД Белоруссии не видит смысла в работе по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов

Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года
Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей AP Photo/Sergei Grits
Описание
Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей
© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Белоруссия не видит целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

На эту тему

"Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти [нефтяные] вопросы", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года. По результатам работы сторонам не удалось согласовать вопросы по нефти, газу и налогам.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров с 160 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по нефтепроводу перегнана на Мозырский НПЗ. Также в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тыс. тонн нефти, закупленной через трейдеров.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Крутиков: порту Архангельска нужно выработать решения для повышения конкурентоспособности
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что нужно вырабатывать отдельные решения по тарифам, качеству сервиса и скорости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС