Путин поручил к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер. Как сообщает в четверг пресс-служба Кремля, такое указание дано по итогам совещания по экономическим вопросам, которое глава государства провел 12 февраля.

"Обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень льгот, носящих инвестиционный характер", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить предоставление с 1 января 2021 года инвестиционных льгот налогоплательщикам (за исключением тех, кто имеет статус резидента территорий опережающего развития или резидента Свободного порта Владивосток), в том числе тем, кому такие льготы уже предоставлены. При этом необходимо будет предусмотреть специальное соглашение с такими налогоплательщиками, содержащее их обязательство осуществить инвестиции на территории России на определенных условиях и в установленные сроки. В случае нарушения этого обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, должны будут подлежать возврату, отмечено в поручении.

Путин также поручил правительству вместе с властями регионов Дальнего Востока провести оценку потребности этих субъектов в дополнительных трудовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов, в том числе предусматривающих жилищное строительство, создание судостроительного комплекса "Звезда", а также принять при необходимости меры для удовлетворения этой потребности.

Помимо этого, глава государства поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания в структуре Федеральной налоговой службы специализированной межрегиональной инспекции, которая занялась бы контролем за правильностью исчисления компаниями, участвующими в реализации национальных проектов, налогов, сборов и страховых взносов, полнотой и своевременностью их уплаты в бюджетную систему РФ.