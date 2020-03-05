Путин поручил создать систему консультативной помощи для начинающих бизнесменов на селе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил создать систему организационной и консультативной помощи для начинающих предпринимателей, проживающих в сельской местности. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое указание дано по итогам встречи российского лидера с представителями общественности в Адыгее в декабре 2019 года. Соответствующие предложения правительство России должно представить к 15 мая 2020 года.

"Провести совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии Общественной палаты РФ анализ практики оказания поддержки начинающим предпринимателям, проживающим в сельской местности, и представить предложения по созданию на базе информационно-консультационных центров и центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров системы организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям, проживающим в сельской местности, по принципу "одного окна" - по аналогии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в перечне поручений.

Президент также поручил кабмину совместно с Общероссийским народным фронтом и Общественной палатой рассмотреть вопросы о соблюдении сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, относящихся к объектам социального назначения, создании условий для лицензирования медицинской и иных видов деятельности, осуществляемых организациями, размещаемыми в объектах социального назначения, а также о кадровом обеспечении таких организаций. Президент ждет от правительства соответствующих предложений к 1 июня 2020 года.

Кроме того, российский лидер поручил Росмолодежи рассмотреть вопрос о включении во всероссийский конкурс "Доброволец России" номинации, связанной с поддержкой волонтеров, осуществляющих добровольческую деятельность на селе.

Помимо этого, администрации Краснодарского края рекомендовано рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Доклад по этому вопросу от губернатора региона Вениамина Кондратьева президент ждет до 30 апреля 2020 года.