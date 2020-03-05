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Эксперты рассказали, во сколько обойдется букет к 8 Марта

Россияне в среднем потратят на него 1084 рубля, что на 14% больше, чем в 2019 году
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россияне в среднем потратят на букет к 8 Марта в этом году 1084 рубля, что на 14% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные опрошенных ТАСС экспертов.

"Средняя стоимость букета в России - 1084 рубля, на 14% больше, чем в прошлом году. Самые дорогие букеты покупают москвичи. В столице средняя стоимость букета составляет 2765 рублей", - отмечают в IT-компании "Эвотор" (собирает данные более 600 тыс. смарт-терминалов в торговых точках РФ малой и средней розницы).

По данным "Флорист.ру", букет с доставкой по Москве обойдется в среднем в 2500-4000 рублей (в основном это монобукеты из роз), а на самый дорогой заказ покупатели в этом году потратили 300 тыс. рублей.

Средний чек онлайн-заказа составит 1150 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные "Платформы ОФД" (собирает данные более 900 тыс. онлайн-касс и ежедневно обрабатывает 35-40 млн чеков).

Накануне праздника стоимость букета традиционно растет. "Средний чек в этом сезоне, по прогнозам, может вырасти на 5-10% из-за роста закупочных цен в первую очередь", - поясняет представитель "Флорист.ру" Ирина Дмитриенко. По данным "Эвотора", в прошлом году в среднем по России букет 8 марта подорожал на 46%, а 7 марта - на 49%.

"Теплицы России" ожидают роста продаж цветов этом году более чем в 10 раз. По словам представителя ассоциации, рост цен на цветы составит около 10-15%, а больше всех подорожают именно розы. "Розы, хризантемы и другие цветы, в основном импортные. Именно импортные производители диктуют уровень цен, а из-за плохих погодных условий в Южной Америке в этом году он сохраняется на высоком уровне", - поясняет представитель ассоциации Александр Литвиненко.

В некоторых городах рост спроса на цветы достигает 60% по сравнению с непраздничными месяцами. Эксперты связывают такую динамику с появлением крупных корпоративных заказов.

В 2019 году цветочные магазины 8 марта продали в 7 раз больше букетов, чем в среднем в непраздничные дни, а 7 марта - в 5 раз больше. "Основной пик доставок приходится на 5-8 марта, с учетом того, что 6 марта - последний рабочий день. Половина клиентов заказывают доставку заранее, половина - в последний момент", - уточняет представитель "Флорист.ру".

Сколько тратят на букеты в регионах

Больше, чем в среднем по России, на букеты тратят жители Красноярского края (1862 рубля), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1661 рубль), Иркутской области (1490 рублей), Краснодарского края (1472 рубля), Башкирии (1395 рублей), Санкт-Петербурга (1287 рублей), Самарской области (1 087 рублей), отмечают эксперты

В Тюменской области, Якутии, Тульской и Вологодской областях средний чек превысит 2500 рублей, считают аналитики "Платформы ОФД". В екатеринбургских сетях "Вероника" и "Цветочная лавка" ТАСС сообщили, что средний чек в Свердловской области на цветы составит до 2000 рублей. По словам основателя международной школы флористики и декора Bazin Flower School Ивана Базина, на Кубани покупатели также в среднем готовы потратить от 1500 до 2000 рублей.

"Меньше всего на цветы тратятся в Удмуртии, средняя цена букета здесь - 485 рублей", - отмечают аналитики компании "Эвотор".

"Люди стремятся меньше потратить на цветы, экономят. Это можно связать и с возросшей конкуренцией среди цветочных салонов, которых появилось много за последнее время", - добавляет флорист владимирской сети Полина Мишнева.

"Весенники", розы и "голубой электрик"

В этом году, отмечают эксперты, в моде не только классические композиции (монобукеты из тюльпанов и роз), но и сборные букеты с сезонными цветами - "весенниками": тюльпанами, гиацинтами, мускари, кустовыми розами, ирисами и фрезиями. "Букеты стали более весенними. Раньше чаще заказывали классические розы, а сейчас людям хочется весны", - отметила представитель владимирской сети салонов цветов "Оазис" Полина Мишина.

"У наших клиентов пользуются спросом букеты из тюльпанов и сборные букеты с ранункулюсами, нарциссами. В тренде - пионовидные тюльпаны различных расцветок: красные, сиреневые, оранжевые, белые. Они красиво раскрываются и имеют крупный бутон", - говорит представитель "Флорист.ру".

Согласно данным "Платформы ОФД", в этом году по объему продаж лидируют тюльпаны, на втором и третьем месте - розы и хризантемы, также заметно вырос спрос на лилии.

По словам Литвиненко из "Теплиц России", продажи в процентном соотношении распределятся следующим образом: роза - 45%, тюльпан - 25%, хризантема - 15%, гербера - 2%, орхидеи - 3%, мимоза - 1%, другие цветы - менее процента.

"Каждый год есть трендовые цвета, в этом году - цвет "голубой электрик", - говорит Базин.

Представитель ставропольской сети "Дари цветы" также указывает, что в моде полностью окрашенные цветы. "В этом году запоминающийся заказ - пять букетов абсолютно белого цвета", - говорит он.

По данным онлайн-площадки Ozon, которая в тестовом режиме запустила в Москве продажу и доставку живых цветов от партнеров маркетплейса, чаще всего клиенты берут букеты в светлой или яркой весенней цветовой гамме из роз, ромашек и пионов.

В свою очередь представитель сети цветочных салонов "Бутоньерка" рассказал, какие цветы предпочитают жители столицы Дальнего Востока: "Предзаказы делают только мужчины, которые уходят в [морские] рейсы. Они заказывают цветы для мамы, жены и других родственниц, заказ может стоить 10-12 тыс. рублей. Каких-то особенно дорогих или объемных букетов никто не заказывает. Самыми популярными цветами в канун Международного женского дня являются тюльпаны. Розы традиционно хорошо берут. В последние годы у покупателей пошла мода на гортензии и пионы. А вот мимозу в Приморье не понимают. Как мы ни стараемся, спроса на нее нет".

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