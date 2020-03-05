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Туристические автобусы начнут ездить до парка "Остров мечты" из шести регионов России

Шаттлы начнут работать с 7 марта и будут ездить по выходным и праздничным дням, количество мест в них ограничено, поэтому желающим необходимо бронировать места

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Автобусы из Калуги, Твери, Тулы и других городов России начнут курсировать до столичного парка "Остров мечты" на мартовских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Московский транспорт совместно с тематическим парком развлечений "Остров мечты" запустит автобусы для посетителей парка из шести ближайших к Москве регионов. Шаттлы начнут работать с 7 марта и будут ездить по выходным и праздничным дням", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о рейсах из Калуги, Твери, Тулы, Владимира, Рязани и Ярославля, они будут ходить напрямую до тематического парка "Остров мечты" в Москве и обратно.

Количество мест в автобусе ограничено, поэтому желающим необходимо забронировать место по электронному адресу ticket@dreamshuttle.ru сразу после покупки билета. В письме необходимо указать дату и город отправления, ФИО пассажира, контактный телефон для связи и данные документа, удостоверяющего личность.

"Автобусы до парка будут отправляться в 9 часов утра с автовокзалов указанных городов, в обратном направлении автобусы будут ездить в тот же день в 18:00 от обустроенной парковочной зоны "Острова мечты", - добавили в пресс-службе.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.

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