Минэнерго США выделит грант на AI-проекты в сфере термоядерного синтеза

ТАСС, 5 марта. Министерство энергетики США выделит финансирование в размере до $30 млн на исследования в области термоядерной энергетики. Особе внимание будет уделено проектам, включающим алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа данных и прогнозирования, сообщается на сайте министерства.

"Последние достижения в сфере AI и науки о данных позволяют разрабатывать инновационные методы решения проблем в сфере термоядерного синтеза. Исследования, финансируемые в рамках этих инициатив, станут неотъемлемой частью преодоления важных барьеров на пути развития термоядерной энергетики", - отметил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Общий объем первоначального финансирования, запланированный на реализацию программы, составляет $17 млн для проектов продолжительностью 2-3 года, при этом первые $7 млн могут быть предоставлены в 2020 году, в то время как внеочередное финансирование будет зависеть от решений Конгресса. Заявки на участие в проекте открыты для национальных лабораторий, университетов, некоммерческих организаций и компаний частного сектора, работающих автономно или с институциональными партнерами.