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Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос целесообразности господдержки разведения улиток

Доклад по этой теме должны представить президенту до 10 апреля

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее, которая состоялась 23 декабря 2019 года.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о необходимости предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по разведению улиток", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 апреля 2020 года.

На встрече фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности. Путин поддержал эту идею, заявив. что он согласен, так как речь идет о пищевом продукте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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