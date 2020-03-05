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ВТО утвердила решение по спору Москвы и Киева вокруг поставок украинских вагонов

России не удалось доказать, что "панель арбитров заблуждалась" по ряду пунктов, однако Апелляционный орган подтвердил отсутствие систематических нарушений правил организации со стороны РФ в споре с Украиной

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил решение по тяжбе России и Украины, касающейся поставок украинских вагонов. Доклад третейской группы арбитров, рассматривавшей этот спор, был одобрен с учетом поправок, внесенных апелляционной инстанцией, сообщил журналистам в четверг на основе анонимности торговый представитель, хорошо знакомый с данным досье.

"ОРС официально утвердил доклад панели арбитров с поправками Апелляционного органа в споре по жалобе Украины против мер Российской Федерации, затрагивающих импорт железнодорожного оборудования и деталей", - отметил он.

В своем постановлении, опубликованном в Женеве 4 февраля 2020 года, Апелляционный орган подтвердил отсутствие систематических нарушений правил организации со стороны РФ в споре с Украиной по поставкам вагонов, в частности, статей соглашения о технических барьерах в торговле. Согласно его выводам, резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин. В Минэкономразвития РФ выразили удовлетворение таким решением.

Претензии Украины

При этом Апелляционный орган ВТО удовлетворил ряд претензий Украины. В частности, по его мнению, России не удалось доказать, что "панель арбитров заблуждалась", вынося решения по ряду пунктов. В свою очередь, Украина не смогла подтвердить необъективность оценок третейской группы, сделавшей вывод, что Киев не представил доказательств "систематических препятствий со стороны Москвы импорту украинского железнодорожного оборудования в Россию".

Спор велся с октября 2015 года. Киев запросил в ВТО о проведении консультаций с российской стороной в связи с введенной в РФ сертификацией закупаемого железнодорожного оборудования. В ноябре 2016 года, ввиду отсутствия согласия, Украина попросила о рассмотрении данного вопроса третейской группой. Решение этой группы было опубликовано в июле 2018 года. В нем по ряду ключевых моментов была признана правота РФ. Однако по некоторым арбитры отдали предпочтение аргументации Украины. Обе стороны независимо друг от друга подали в августе и сентябре 2018 года апелляции на ряд пунктов решения арбитров, по которым у них возникли вопросы.

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