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Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть

Глава Минфина отметил, что в таком случае страна будет финансировать расходы бюджета за счет резервов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия готова к снижению цен на нефть: в этом случае она будет финансировать расходы бюджета за счет резервов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.

"Сейчас еще тоже один из рисков - это нефть. Мы создали свои резервы, Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счет нефтяных доходов в так называемые тучные годы. Многие нас критиковали, говорили, что это "кубышка", что Минфин сидит на злате и чахнет. Но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой "кубышки" финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства", - сказал Силуанов на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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