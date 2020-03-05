Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия готова к снижению цен на нефть: в этом случае она будет финансировать расходы бюджета за счет резервов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.

"Сейчас еще тоже один из рисков - это нефть. Мы создали свои резервы, Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счет нефтяных доходов в так называемые тучные годы. Многие нас критиковали, говорили, что это "кубышка", что Минфин сидит на злате и чахнет. Но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой "кубышки" финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства", - сказал Силуанов на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ.