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"Новатэк" заверил, что "Ямал СПГ" и партнеры из КНР исполняют обязательства по поставкам

Отгрузка продукции осуществляется в плановом режиме в соответствии с заключенными договорами, сообщили в компании

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Ямал СПГ" осуществляет в плановом режиме отгрузку сжиженного природного газа (СПГ) в азиатском направлении, все стороны исполняют взятые на себя обязательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Новатэка".

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"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с заключенными договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", - сказали в компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что крупнейший китайский импортер газа Petrochina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки СПГ и трубопроводного газа, из-за вспышки коронавируса. По данным агентства, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по крайней мере одному поставщику СПГ.

Представитель "Газпрома" в свою очередь говорил, что не получал от Китая уведомлений о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом, при этом поставки газа идут в штатном режиме.

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РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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