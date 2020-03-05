На ликвидацию хранилищ нефтяных отходов в Чечне направят более 716 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Рекультивацию хранилища нефтяных отходов - нефтешламовых амбаров - на площади 29 га в Заводском районе Грозного проведут до конца 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая страна". На эти цели будет направлено более 716 млн рублей, следует из документации электронного аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

"Целью выполнения работ является ликвидация нефтешламовых амбаров, восстановление и улучшение нарушенного и загрязненного почвенного покрова на участке земель площадью 29 га. <…> Начальная (максимальная) цена контракта составляет 716 млн 846 тыс. 840 рублей. <…> Источником финансирования государственного заказа является бюджет РФ и бюджет Чеченской Республики", - говорится в документах закупки. Уточняется, объект расположен в районе полигона "Андреевская долина" в Заводской район Грозного, его рекультивация проводится в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Как следует из аукционной документации, планируется обезвредить более 146 тыс. т нефтесодержащих отходов и более 25 тыс. т загрязненного грунта на территории общей площадью 29 га. После очистки данной территории от нефтяных отходов она должна быть засеяна луговыми травами.

В феврале директор департамента государственного экологического надзора Минприроды Чечни Салман Занаев сообщал ТАСС, что в 2020 году в рамках проекта "Чистая страна" планируется ликвидировать нефтешламовые амбары на территории Грозного, которые были образованы еще в советские времена. По словам Занаева, ликвидация вредного объекта позволит улучшить качество жизни более 15 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 подразделов, в том числе "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.