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Эксперты: работающие на импортных виноматериалах винзаводы могут уйти из России

Согласно данным партнера агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, из российского винограда производится всего 10% присутствующей на рынке продукции

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские производители, использующие импортные виноматериалы, могут перенести свои мощности за рубеж в связи со вступлением в силу нового закона о вине, который лишит их права называть выпускаемую продукцию вином. Такую точку зрения высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Согласно новому закону о виноградарстве и виноделии (вступит в силу 1 июля 2020 года), российским может называться только то вино, которое производится из отечественного винограда. По мнению экспертов, это может привести к снижению спроса на продукцию, произведенную из импортных виноматериалов, и отказа от нее торговых сетей.

"Производителям, которые работают с импортным виноматериалом, будет выгоднее перенести производство за пределы России, чтобы сохранить название вино на своем продукте", - считает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.

По его словам, речь идет о контрактном производстве, которое связано с тем, что в техническом регламенте Таможенного союза нет жесткой привязки по происхождению винограда к вину. За счет этого российские предприятия смогут производить вина на территории Белоруссии, Армении или Казахстана.

Согласно данным партнера агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, сейчас отечественное вино занимает долю рынка в размере около 60%. При этом из российского винограда производится всего 10% присутствующей на рынке продукции, а в перспективе этот показатель может вырасти до 20%. Таким образом, на рынке образуется ниша примерно в 40%, которая частично будет компенсирована за счет произведенной за пределами страны продукции, полагает он.

Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович согласен с тем, что перенос российских мощностей за рубеж может произойти, однако он затруднился сказать, какая доля производителей может поступить подобным образом. "Сегодня можно говорить только о тенденциях, о цифрах говорить бесполезно", - отметил он.

По мнению Поповича, после принятия закона должна подняться цена на виноград, а "значит все бросятся сажать его, чтобы зарабатывать". Он уточнил, что на цене вина для потребителей эта тенденция не скажется.

Продукция в магазине

Партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк не исключил, что после вступления в силу закона торговые сети начнут сокращать ассортимент продукции, не получившей статус вина. "В законе идет речь об отдельной полке для "невина" по аналогии с заменителями молочных жиров. Продукцию с заменителями молочных жиров многие сети вообще исключили из матрицы, то же самое произойдет со всем, что не является вином, чтобы оно случайно не попало в ту часть полки, где должно стоять вино", - полагает он.

По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, российские вина за последние 15 лет значительно выросли в качестве. "Сейчас мы имеем целую плеяду производителей в разных ценовых сегментах. Можно даже найти вино стоимостью до 200 руб., которое получают приличные оценки дегустаторов. Импортное вино в такой ценовой группе точно не может быть конкурентоспособным по качеству", - отметил он.

При этом эксперты отказались назвать прогноз по производству вина в России в текущем году, отметив, что все зависит от того, как будет работать закон о виноградарстве и виноделии и будут ли к нему приняты подзаконные акты.

"Для того, чтобы все нормы закона заработали, нужен минимум десяток постановлений правительства и десяток приказов Минфина и Минсельхоза", - считает Попович. Он отметил, что время для внесения изменений в закон есть. На сегодняшний день Союза виноградарей и виноделов получил около 150 предложений по этому поводу, добавил глава союза.

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