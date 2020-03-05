Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению покупку правительством акций Сбербанка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект "О приобретении правительством РФ у Центрального банка Российской Федерации акций ПАО "Сбербанк России". Проект документа разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".

Комитет утвердил рекомендацию о поддержке законопроекта за основу, так как, по словам Николаева, срок предоставления поправок еще не истек. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 11 марта.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Законопроектом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение правительством акций в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ.

В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством РФ в лице Минфина.

Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

Из действующего законодательства предлагается исключить положения, согласно которым в целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Банк России на основании решения совета директоров вправе предоставлять субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы) открытому акционерному обществу "Сбербанк России".

Поправки ко второму чтению

Как сообщил глава комитета Николай Николаев, в ходе работы над поправками ко второму чтению поступили замечания, связанные с порядком предоставления обязательного предложения по выкупу акций. "Что здесь предложили - учитывая, что обязательное предложение направляет Банк России, предложено исключить требование о подкреплении его банковской гарантией. Учли замечание насчет требования акционерного законодательства о направлении Банком России самому себе обязательного предложения - мы это исправили", - указал он. Также, по словам Николаева, одной из поправок исключается процедура направления рекомендаций по обязательному предложению владельцам ценных бумаг.

Кроме того, сокращаются сроки принятия обязательного предложения. "Согласно действующим нормам, этот срок составляем от 70 до 80 дней, мы предлагаем сроки от 20 до 30 дней", - сказал Николаев.