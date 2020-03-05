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Экс-глава "Нефтетранссервиса" назначен гендиректором управляющей компании "Дело"

Речь идет об Артеме Полякове

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Артем Поляков, ранее занимавший должность генерального директора "Нефтетранссервиса", назначен главой управляющей компании "Дело" (головная компания группы "Дело"), сообщили журналистам в пресс-службе группы.

"Настоящим сообщаем, что 4 марта 2020 года генеральным директором управляющей компании "Дело" назначен Артем Игоревич Поляков", - сказали в пресс-службе.

Он будет отвечать за стратегическое развитие группы компаний.

Поляков занимал должность генерального директора группы компаний "Нефтетранссервис", ведущего российского железнодорожного оператора, в 2015-2019 годах. До этого он руководил компанией "АрселорМиттал Кривой Рог", а также в 2007-2011 годах занимал должность генерального директора "Русагросахар".

О группе

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".

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